Aquidauana será sede de congressos de atividades de aventura

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O crescente destaque de Aquidauana no cenário do ecoturismo e turismo de aventura fez com que a cidade fosse escolhida como sede para dois importantes eventos do segmento: o XVI Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e o VII Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA).



Os eventos, previstos para ocorrer entre os dias 20 e 23 de maio de 2026, têm como objetivo reunir especialistas, pesquisadores, profissionais e entusiastas do turismo de aventura para discutir tendências, desafios e inovações na área.



Reunião de alinhamento



No último dia 20, foi realizada uma reunião para alinhar os preparativos do evento. O encontro contou com a presença do prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, e da diretoria do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus de Aquidauana, que será parceiro estratégico na organização.



Estiveram presentes na reunião o professor Pablo Salomão, coordenador-geral dos congressos; Andréa Marques Rosa, diretora-geral do IFMS, Campus de Aquidauana; Lise Lima, chefe de gabinete do IFMS; Youssef Saliba, secretário municipal de Cultura e Turismo; Welington Moresco, representante da FEMA; Alex Mello, secretário Executivo do Gabinete e Alexandre Périco, secretário de Gestão Estratégica.



Parcerias institucionais



Durante a reunião, os organizadores solicitaram apoio institucional à Prefeitura de Aquidauana, que designou as secretarias de Cultura e Turismo, FEMA, e Gestão Estratégica para conduzir os trabalhos em parceria com o IFMS e a comissão organizadora.



Importância do evento



Os congressos são uma oportunidade única para fortalecer o turismo de aventura em Aquidauana, promovendo a cidade como um dos principais destinos para atividades ligadas à natureza no Brasil. Além disso, os eventos deverão atrair participantes de várias partes do país e do mundo, fomentando a economia local e ampliando a visibilidade da região.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou o potencial da cidade para sediar eventos dessa magnitude:





“Aquidauana possui um ambiente privilegiado para o ecoturismo e o turismo de aventura. Receber eventos como esses é uma forma de consolidar a cidade como referência no segmento e gerar desenvolvimento para nossa população”.



Os próximos meses serão de intensas articulações entre as instituições envolvidas para garantir o sucesso dos congressos.