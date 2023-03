Aquidauana solicita convênio para mais sinalização semafórica e viária

Divulgação

Com todo o aumento no fluxo de veículos em Aquidauana somado ao benefício de mais ruas pavimentadas e recapeadas, o que melhora o tráfego dos veículos, uma das preocupações do prefeito Odilon é ampliar e melhorar a sinalização viária e semafórica da cidade, para prevenir e evitar acidentes de trânsito.

Diante disso, o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), realizou um levantamento minucioso de vários pontos críticos da cidade e, assim, o prefeito Odilon Ribeiro determinou a elaboração de um estudo técnico para pedir ao DETRAN-MS um apoio com recursos e convênio para ampliar a sinalização em Aquidauana.

O diretor-executivo do trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho esteve na manhã desta segunda-feira (13), em reunião na sede do DETRAN-MS, em Campo Grande, apresentando o estudo técnico e o pedido da Administração Municipal para um convênio de implantação de mais semáforos e mais sinalização nas ruas da cidade.

O encontro foi com o diretor-presidente do DETRAN-MS, Rudel Espindola Trindade Junior e com a arquiteta e chefe da divisão de engenharia do Detran, Maria Moura Borba de Oliveira.

De acordo com Flavio Gomes, para melhorar a segurança no trânsito de Aquidauana, a Administração Municipal solicita convênio com o DETRAN para: construções de passagens elevadas em frente a escolas e Centros de Educação Infantil, mais placas de sinalização vertical, placas de regulamentação de sinalização vertical, placas de sinalizações turísticas, aquisição de mais semáforos e mais cones sinalizadores.

O objetivo dessas solicitações é de promover melhorias de tráfego na cidade, bem como, substituir 02 conjuntos de semáforos antigos por um conjunto de semáforos modelo totem vertical, para evitar que veículos com excesso de altura danifiquem os mesmos.

“Foi uma reunião muito positiva. Saio daqui com a certeza que teremos todos esses avanços na sinalização de trânsito do nosso município. Fui informado também que o Detran vai realizar o processo licitatório, para que, em breve, possamos começar as instalações de uma nova sinalização de trânsito em Aquidauana atendendo as prioridades elencadas pelo prefeito Odilon.”, afirmou o diretor-executivo Flávio Gomes, do DEMUTRAN.