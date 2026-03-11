Aquidauana solicita inclusÃ£o de pescadores em programa habitacional

O pedido foi apresentado na terÃ§a-feira (11), em BrasÃlia, Ã ConfederaÃ§Ã£o Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA)
DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana
Representantes de Aquidauana solicitaram a inclusão da Colônia dos Pescadores Artesanais Z-07 no Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). O pedido foi apresentado na terça-feira (11), em Brasília, à Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA).
Participaram da agenda o prefeito Mauro do Atlântico, o vereador Renato Bossay e a primeira-dama Vera Lúcia. O documento foi entregue ao presidente da CNPA, Edvando Soares de Araújo.
A solicitação trata da inclusão dos pescadores artesanais do município em programa habitacional voltado à população rural. A Colônia de Pescadores de Aquidauana é formada, em grande parte, por moradores ribeirinhos que vivem em áreas sujeitas a cheias do Rio Aquidauana, situação que pode causar alagamentos em residências.
Segundo a prefeitura, o objetivo do pedido é viabilizar moradias para famílias que dependem da pesca como atividade de subsistência.
O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) integra a política habitacional voltada a trabalhadores do campo e prevê acesso a recursos federais para construção de moradias destinadas a agricultores familiares, pescadores artesanais e outros trabalhadores rurais.
Oportunidade
Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta terÃ§a-feira
Protesto reÃºne populaÃ§Ã£o de Aquidauana e AnastÃ¡cio contra o feminicÃdio
Sala do Empreendedor oferece curso de higiene para comerciantes em Aquidauana
Bombeiros
O acidente ocorreu em uma residÃªncia localizada na Rua Marechal Deodoro
Internacional
A COP15 vai ocorrer de 23 e 29 de marÃ§o em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS