11 de MarÃ§o de 2026 • 13:35

Cidade

Aquidauana solicita inclusÃ£o de pescadores em programa habitacional

O pedido foi apresentado na terÃ§a-feira (11), em BrasÃ­lia, Ã  ConfederaÃ§Ã£o Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA)

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 11/03/2026 Ã s 11:18

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

Representantes de Aquidauana solicitaram a inclusão da Colônia dos Pescadores Artesanais Z-07 no Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). O pedido foi apresentado na terça-feira (11), em Brasília, à Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA).

Participaram da agenda o prefeito Mauro do Atlântico, o vereador Renato Bossay e a primeira-dama Vera Lúcia. O documento foi entregue ao presidente da CNPA, Edvando Soares de Araújo.

A solicitação trata da inclusão dos pescadores artesanais do município em programa habitacional voltado à população rural. A Colônia de Pescadores de Aquidauana é formada, em grande parte, por moradores ribeirinhos que vivem em áreas sujeitas a cheias do Rio Aquidauana, situação que pode causar alagamentos em residências.

Segundo a prefeitura, o objetivo do pedido é viabilizar moradias para famílias que dependem da pesca como atividade de subsistência.

O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) integra a política habitacional voltada a trabalhadores do campo e prevê acesso a recursos federais para construção de moradias destinadas a agricultores familiares, pescadores artesanais e outros trabalhadores rurais.

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta terÃ§a-feira

