Aquidauana solicita inclusÃ£o de pescadores em programa habitacional

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

Representantes de Aquidauana solicitaram a inclusão da Colônia dos Pescadores Artesanais Z-07 no Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). O pedido foi apresentado na terça-feira (11), em Brasília, à Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA).



Participaram da agenda o prefeito Mauro do Atlântico, o vereador Renato Bossay e a primeira-dama Vera Lúcia. O documento foi entregue ao presidente da CNPA, Edvando Soares de Araújo.

A solicitação trata da inclusão dos pescadores artesanais do município em programa habitacional voltado à população rural. A Colônia de Pescadores de Aquidauana é formada, em grande parte, por moradores ribeirinhos que vivem em áreas sujeitas a cheias do Rio Aquidauana, situação que pode causar alagamentos em residências.