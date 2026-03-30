Acessibilidade

30 de MarÃ§o de 2026 • 19:57

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Obras

Aquidauana substitui sistema de encanamento da praÃ§a central em Piraputanga

A intervenÃ§Ã£o foi realizada apÃ³s a identificaÃ§Ã£o de vazamentos na estrutura existente, o que levou Ã  necessidade de troca completa da tubulaÃ§Ã£o.

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 30/03/2026 Ã s 14:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na última semana, a substituição do sistema de encanamento da praça central do distrito de Piraputanga. O serviço foi executado por meio da Secretaria Municipal de Administração.

De acordo com a administração municipal, a intervenção foi realizada após a identificação de vazamentos na estrutura existente, o que levou à necessidade de troca completa da tubulação.

A equipe de Artefatos utilizou 36 metros de novos canos para a recuperação do sistema. A ação tem como objetivo eliminar vazamentos e reduzir o desperdício de água.

Segundo a Prefeitura, a manutenção integra ações voltadas à conservação dos espaços públicos e à infraestrutura urbana do distrito.

Leia TambÃ©m

â€¢ Aquidauana leva serviÃ§os pÃºblicos em aÃ§Ã£o itinerante na Vila Pinheiro

â€¢ Aquidauana inicia aÃ§Ã£o itinerante para atendimento cardiovascular

â€¢ Advogado de Aquidauana serÃ¡ novo ministro dos Povos IndÃ­genas

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

Dia D de vacinaÃ§Ã£o contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

Oportunidade

Semana comeÃ§a com 30 oportunidades de emprego em Aquidauana

Clima

Aquidauana terÃ¡ segunda-feira quente e com muitas nuvens

Aquidauana se despede de Leonildo Carlos Neris

Caps de Aquidauana promove visita ao Museu de Arte Pantaneira como atividade terapÃªutica

Aquidauana confirma participaÃ§Ã£o na Copa Assomasul 2026 e disputarÃ¡ SÃ©rie A do torneio

LUTO

Aquidauana se despede de Leonildo Carlos Neris

Publicidade

AssistÃªncia social

AnastÃ¡cio abre inscriÃ§Ãµes do Programa Cesta SolidÃ¡ria em 30 e 31 de marÃ§o e 1º de abril

ÃšLTIMAS

LUTO

ComoÃ§Ã£o marca despedida do engenheiro LaÃ©rcio Chaves

Ele morreu apÃ³s um grave acidente de carro na manhÃ£ deste sÃ¡bado (28), na MS-080, em Rochedo

TURISMO

Bonito reafirma lideranÃ§a e conquista prÃªmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil

Reconhecida tambÃ©m no exterior, Bonito jÃ¡ recebeu prÃªmios em eventos como a World Travel Market, consolidando sua imagem como vitrine do ecoturismo brasileiro.

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo