Aquidauana substitui sistema de encanamento da praÃ§a central em Piraputanga

A intervenÃ§Ã£o foi realizada apÃ³s a identificaÃ§Ã£o de vazamentos na estrutura existente, o que levou Ã necessidade de troca completa da tubulaÃ§Ã£o.
DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana realizou, na última semana, a substituição do sistema de encanamento da praça central do distrito de Piraputanga. O serviço foi executado por meio da Secretaria Municipal de Administração.
De acordo com a administração municipal, a intervenção foi realizada após a identificação de vazamentos na estrutura existente, o que levou à necessidade de troca completa da tubulação.
A equipe de Artefatos utilizou 36 metros de novos canos para a recuperação do sistema. A ação tem como objetivo eliminar vazamentos e reduzir o desperdício de água.
Segundo a Prefeitura, a manutenção integra ações voltadas à conservação dos espaços públicos e à infraestrutura urbana do distrito.
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