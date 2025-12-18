Aquidauana tem 34 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira

As vagas contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também na zona rural e em outras cidades
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, um total de 34 vagas de emprego disponíveis para candidatos interessados em oportunidades locais e regionais. As vagas contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e também na zona rural e em outras cidades.
Nas vagas locais, destinadas a Aquidauana e Anastácio, estão sendo ofertadas 18 oportunidades, distribuídas da seguinte forma: 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 5 vagas para carregador e descarregador de caminhões, 1 vaga para empregada doméstica nos serviços gerais, 3 vagas para garçom e 1 vaga para visual merchandiser.
Já as vagas regionais, voltadas à área rural e a outros municípios, somam 16 oportunidades, sendo 3 vagas para campeiro na pecuária, 1 vaga para capataz e 12 vagas para servente de obras.
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652, porém, para concorrer às oportunidades, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação do perfil profissional.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
