Aquidauana tem 40 oportunidades abertas nesta quarta-feira

As oportunidades abrangem postos em áreas urbanas e rurais, com opções em Aquidauana, Anastácio e municípios vizinhos
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 40 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (12), conforme atualização divulgada pela Prefeitura de Aquidauana. As oportunidades abrangem postos em áreas urbanas e rurais, com opções em Aquidauana, Anastácio e municípios vizinhos.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
01 Agente funerário (tanatopraxista)
05 Auxiliares de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
04 Carregadores e descarregadores de caminhões
01 Empregada doméstica
01 Gerente de farmácia
01 Operador de caixa
Vagas regionais (rural/outras cidades)
05 Campeiros
03 Cozinheiros gerais
02 Merendeiros
05 Pedreiros
08 Serventes de obras
01 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhadores rurais
01 Tratorista agrícola
No momento, não há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Atendimento e orientações
Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-5652 para confirmar a disponibilidade das vagas. No entanto, a candidatura e o encaminhamento devem ser realizados presencialmente, com a atualização cadastral e a verificação do perfil profissional.
A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são rotativas e podem ser encerradas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Solidariedade
Aquidauana recebe R$ 1 milhão em recursos federais para a saúde
Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira
Aquidauana terá terça-feira de calor intenso e pancadas de chuva isoladas
Polícia
Ação da DENAR contou com cão farejador e atingiu seis encomendas
Serviços
Iniciativa visa eliminar uso de papel até 2026 e modernizar processos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS