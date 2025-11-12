Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 14:41

Oportunidade

Aquidauana tem 40 oportunidades abertas nesta quarta-feira

As oportunidades abrangem postos em áreas urbanas e rurais, com opções em Aquidauana, Anastácio e municípios vizinhos

Da redação

Publicado em 12/11/2025 às 10:20

Atualizado em 12/11/2025 às 11:18

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 40 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (12), conforme atualização divulgada pela Prefeitura de Aquidauana. As oportunidades abrangem postos em áreas urbanas e rurais, com opções em Aquidauana, Anastácio e municípios vizinhos.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 Agente funerário (tanatopraxista)

05 Auxiliares de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

04 Carregadores e descarregadores de caminhões

01 Empregada doméstica

01 Gerente de farmácia

01 Operador de caixa

Vagas regionais (rural/outras cidades)

05 Campeiros

03 Cozinheiros gerais

02 Merendeiros

05 Pedreiros

08 Serventes de obras

01 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhadores rurais

01 Tratorista agrícola

No momento, não há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Atendimento e orientações

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-5652 para confirmar a disponibilidade das vagas. No entanto, a candidatura e o encaminhamento devem ser realizados presencialmente, com a atualização cadastral e a verificação do perfil profissional.

A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são rotativas e podem ser encerradas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores.

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

