Acessibilidade

17 de Dezembro de 2025 • 12:30

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana tem 46 vagas de emprego disponíveis nesta quarta

A Casa do Trabalhador lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser alteradas ou suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores

Da redação

Publicado em 17/12/2025 às 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana anunciou 46 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, contemplando oportunidades locais e regionais para diferentes áreas de atuação.

Nas vagas locais, destinadas a Aquidauana e Anastácio, são oferecidas 22 oportunidades, distribuídas da seguinte forma: 1 vaga para agente funerário (tanatopraxista), 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para ajudante de obras, 5 vagas para carregador e descarregador de caminhões, 1 vaga para empregada doméstica nos serviços gerais, 3 vagas para garçom, 1 vaga para atendente de consultório médico e 1 vaga para visual merchandiser.

Já as vagas regionais, voltadas à zona rural e a outras cidades, somam 24 oportunidades, sendo 3 vagas para carbonizador, 3 vagas para campeiro na pecuária, 1 vaga para capataz, 3 vagas para cozinheiro geral, 12 vagas para servente de obras e 2 vagas para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser alteradas ou suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652, mas os interessados devem comparecer pessoalmente à unidade para atualização cadastral e análise do perfil profissional.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Casa do Trabalhador oferece 42 vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta

• Bombeiros resgatam trabalhador ferido em acidente no Pantanal do Paiaguás

• Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

Aquidauana é ponto central em plano nacional de proteção à fauna na BR-262

Ocorrência

Vítima de agressão é socorrida pelos bombeiros em Aquidauana

Ocorrência

Bombeiros atuam em caso de parada cardíaca em Aquidauana

Acidente com feridos mobiliza Bombeiros e PM no bairro Guanã

Bombeiros do Amanhã encerra ano letivo com formatura em Aquidauana

Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá

Internacional

Aquidauanense relata impacto de ataque em praia de Sydney

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego nesta terça-feira

ÚLTIMAS

Dois Irmãos do Buriti

Passageiro é a vítima fatal em acidente na BR-262

Acidente entre ônibus e carreta deixou vários feridos no trevo de acesso a Dois Irmãos do Buriti e ao menos um morto

Educação

Reaplicação do Enem começa nesta terça-feira em todo o país

Provas do Enem PPL também serão aplicadas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo