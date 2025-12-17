Aquidauana tem 46 vagas de emprego disponíveis nesta quarta

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana anunciou 46 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, contemplando oportunidades locais e regionais para diferentes áreas de atuação.



Nas vagas locais, destinadas a Aquidauana e Anastácio, são oferecidas 22 oportunidades, distribuídas da seguinte forma: 1 vaga para agente funerário (tanatopraxista), 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 2 vagas para ajudante de obras, 5 vagas para carregador e descarregador de caminhões, 1 vaga para empregada doméstica nos serviços gerais, 3 vagas para garçom, 1 vaga para atendente de consultório médico e 1 vaga para visual merchandiser.



Já as vagas regionais, voltadas à zona rural e a outras cidades, somam 24 oportunidades, sendo 3 vagas para carbonizador, 3 vagas para campeiro na pecuária, 1 vaga para capataz, 3 vagas para cozinheiro geral, 12 vagas para servente de obras e 2 vagas para trabalhador rural.



A Casa do Trabalhador lembra que as vagas são dinâmicas e podem ser alteradas ou suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652, mas os interessados devem comparecer pessoalmente à unidade para atualização cadastral e análise do perfil profissional.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!