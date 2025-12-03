Aquidauana têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta quarta-feira, 3 de dezembro, 48 vagas de emprego para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais e cidades da região. As vagas abrangem diferentes funções e níveis de experiência, distribuídas entre o setor de serviços, comércio, indústria e atividades rurais.



Entre as vagas locais, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (08), carregador e descarregador de caminhões (05), garçom (03), ajudante de forneiro (02), ajudante de obras (02) e borracheiro (02). Também estão disponíveis vagas para agente funerário (tanatopraxista), auxiliar técnico de controle de qualidade, auxiliar de limpeza, empregado doméstico, gerente de farmácia, recepcionista secretária, técnico em enfermagem, técnico químico, vendedor interno e visual merchandiser.



Na lista regional, há vagas para carbonizador (03), campeiro na pecuária (03), cozinheiro geral (03), pedreiro (05), trabalhador rural (02) e capataz (01). Também há oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).



A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, de acordo com a demanda dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade de vagas são fornecidas pelo telefone 3241-5652, porém a candidatura exige comparecimento presencial para atualização cadastral e verificação de perfil.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!