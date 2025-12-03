Aquidauana têm 48 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira

As vagas abrangem diferentes funções e níveis de experiência, distribuídas entre o setor de serviços, comércio, indústria e atividades rurais
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta quarta-feira, 3 de dezembro, 48 vagas de emprego para moradores de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades em áreas rurais e cidades da região. As vagas abrangem diferentes funções e níveis de experiência, distribuídas entre o setor de serviços, comércio, indústria e atividades rurais.
Entre as vagas locais, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (08), carregador e descarregador de caminhões (05), garçom (03), ajudante de forneiro (02), ajudante de obras (02) e borracheiro (02). Também estão disponíveis vagas para agente funerário (tanatopraxista), auxiliar técnico de controle de qualidade, auxiliar de limpeza, empregado doméstico, gerente de farmácia, recepcionista secretária, técnico em enfermagem, técnico químico, vendedor interno e visual merchandiser.
Na lista regional, há vagas para carbonizador (03), campeiro na pecuária (03), cozinheiro geral (03), pedreiro (05), trabalhador rural (02) e capataz (01). Também há oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, de acordo com a demanda dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade de vagas são fornecidas pelo telefone 3241-5652, porém a candidatura exige comparecimento presencial para atualização cadastral e verificação de perfil.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Sustentabilidade
A classificação da Pantanerds reforça ainda o compromisso da UFMS com a formação de jovens inovadores
Ocorrência
O caso foi classificado pela Polícia Civil como furto qualificado mediante fraude
Polícia
A apreensão foi realizada durante patrulhamento da polícia na BR-262, no trecho de Anastácio
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS