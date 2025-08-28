Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 11:44

Buscar

Últimas notícias
X
Casa do Trabalhador

Aquidauana tem a oferta de 26 vagas de emprego nesta quinta

Há vagas para atendente de conveniência, mecânico, padeiro, vendedor, entre outras diversas

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 08:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A quinta-feira (28) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 26 vagas de emprego, sendo para atendente de conveniência, mecânico, padeiro, vendedor, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.

Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.

Leia Também

• Fábrica abre vagas em Ribas do Rio Pardo nas áreas industrial e florestal

• Há 24 vagas de trabalho em Aquidauana disponíveis nesta quarta

• Prefeitura de Jardim abre processo seletivo com 55 vagas na área da saúde

O telefone é o: 67-3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente conveniência

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Mecânico de amortecedores

01 Operador de caixa lotérico

01 Padeiro

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Projeto "Mixi Pé na Estrada" leva circo e palhaçaria a Piraputanga e Terenos

Saúde

Agentes de Saúde de Aquidauana recebem treinamento em Primeiros Socorros

Saúde

Boletim aponta casos de dengue e Chikungunya em Aquidauana

Aquidauana registra morte por dengue em 2025, em meio a mais de 13 mil casos em MS

MS registra 7.778 casos confirmados de dengue

MS confirma mais de 7 mil casos de dengue em 2025 e 17 mortes

Polícia Civil

Homem é preso por descumprir pena em Aquidauana

Publicidade

Polícia

TV é furtada em casa no Bairro Nova Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Bonito inicia entrega de kits escolares para mais de 3 mil alunos

Entrega simbólica ocorreu na Escola Manoel Inácio de Farias

Economia

Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho

Criação de empregos no mês cai para menor nível desde 2020

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo