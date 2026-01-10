Aquidauana tem dia de sol, calor e pequena chance de chuva neste sábado

Apesar do tempo firme, há pequena chance de chuva no período da tarde, típica de pancadas isoladas de verão
Você Repórter
O tempo em Aquidauana neste sábado será marcado por sol predominante e calor, com temperaturas que devem variar entre 23°C e 34°C ao longo do dia. A manhã começou ensolarada, com poucas nuvens, favorecendo a elevação rápida da temperatura nas primeiras horas.
Apesar do tempo firme, há pequena chance de chuva no período da tarde, típica de pancadas isoladas de verão. Caso ocorram, as precipitações devem ser rápidas e localizadas, sem previsão de acumulados significativos.
Na tarde de ontem, moradores da cidade chegaram a registrar ventos mais fortes no fim do dia, o que levantou a expectativa de um temporal. No entanto, o que se confirmou foi apenas chuva fraca em alguns pontos de Aquidauana, sem registros de transtornos.
A tendência para hoje é de sensação térmica elevada, principalmente durante a tarde, quando os termômetros se aproximam da máxima prevista. Especialistas recomendam atenção à hidratação, uso de protetor solar e cuidados redobrados com exposição prolongada ao sol.
Maria da Penha
Mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência em vigor, o autor teria reiteradamente descumprido a ordem judicial, efetuando diversas ligações telefônicas e enviando mensagens via aplicativo WhatsApp à vítima, com grave conteúdo ameaçador
Saúde
Os candidatos aprovados serão regidos pela CLT e atuarão na rede de hospitais universitários geridos pela instituição
Alimentação segura
Reunião com a Semadesc nesta quinta-feira (8) discutiu detalhes operacionais e orçamentários da iniciativa, que prevê transformar hortifrútis em produtos como sopa desidratada para doação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS