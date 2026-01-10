Aquidauana tem dia de sol, calor e pequena chance de chuva neste sábado

Você Repórter

O tempo em Aquidauana neste sábado será marcado por sol predominante e calor, com temperaturas que devem variar entre 23°C e 34°C ao longo do dia. A manhã começou ensolarada, com poucas nuvens, favorecendo a elevação rápida da temperatura nas primeiras horas.

Apesar do tempo firme, há pequena chance de chuva no período da tarde, típica de pancadas isoladas de verão. Caso ocorram, as precipitações devem ser rápidas e localizadas, sem previsão de acumulados significativos.

Na tarde de ontem, moradores da cidade chegaram a registrar ventos mais fortes no fim do dia, o que levantou a expectativa de um temporal. No entanto, o que se confirmou foi apenas chuva fraca em alguns pontos de Aquidauana, sem registros de transtornos.

A tendência para hoje é de sensação térmica elevada, principalmente durante a tarde, quando os termômetros se aproximam da máxima prevista. Especialistas recomendam atenção à hidratação, uso de protetor solar e cuidados redobrados com exposição prolongada ao sol.