Acessibilidade

10 de Janeiro de 2026 • 11:33

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Aquidauana tem dia de sol, calor e pequena chance de chuva neste sábado

Apesar do tempo firme, há pequena chance de chuva no período da tarde, típica de pancadas isoladas de verão

Redação

Publicado em 10/01/2026 às 06:40

Atualizado em 10/01/2026 às 06:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

O tempo em Aquidauana neste sábado será marcado por sol predominante e calor, com temperaturas que devem variar entre 23°C e 34°C ao longo do dia. A manhã começou ensolarada, com poucas nuvens, favorecendo a elevação rápida da temperatura nas primeiras horas.

Apesar do tempo firme, há pequena chance de chuva no período da tarde, típica de pancadas isoladas de verão. Caso ocorram, as precipitações devem ser rápidas e localizadas, sem previsão de acumulados significativos.

Na tarde de ontem, moradores da cidade chegaram a registrar ventos mais fortes no fim do dia, o que levantou a expectativa de um temporal. No entanto, o que se confirmou foi apenas chuva fraca em alguns pontos de Aquidauana, sem registros de transtornos.

A tendência para hoje é de sensação térmica elevada, principalmente durante a tarde, quando os termômetros se aproximam da máxima prevista. Especialistas recomendam atenção à hidratação, uso de protetor solar e cuidados redobrados com exposição prolongada ao sol.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Campanha

Janeiro Roxo alerta para diagnóstico precoce da hanseníase em Aquidauana

Meteorologia

Aquidauana e Anastácio registram calor e tempo instável nesta sexta-feira

Maria da Penha

Polícia prende em Aquidauana acusado de ameaça contra mulher

Mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência em vigor, o autor teria reiteradamente descumprido a ordem judicial, efetuando diversas ligações telefônicas e enviando mensagens via aplicativo WhatsApp à vítima, com grave conteúdo ameaçador

Fogo

Incêndio destrói quarto de residência em Anastácio

Publicidade

Aquidauana

Aquidauana segue com tempo quente e chance de chuva nos próximos dias

ÚLTIMAS

Saúde

Ebserh abre concurso em MS e oferece salários de até R$ 23 mil

Os candidatos aprovados serão regidos pela CLT e atuarão na rede de hospitais universitários geridos pela instituição

Alimentação segura

Ceasa avança na articulação para implantação de projeto para combater desperdício

Reunião com a Semadesc nesta quinta-feira (8) discutiu detalhes operacionais e orçamentários da iniciativa, que prevê transformar hortifrútis em produtos como sopa desidratada para doação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo