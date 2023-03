Aquidauana tem oportunidades para estágio

Casa do trabalhador oferece diversas vagas de emprego / Foto: Divulgação

A Agência Super Estágios também está com 151 vagas de estágio abertas em outras áreas, em Campo Grande, Dourados e Aquidauana. A carga horária varia de 4 a 6 horas diárias, no período matutino, vespertino ou noturno. Em todas as oportunidades, há possibilidade de efetivação do estagiário na empresa e auxílio-transporte. As bolsas podem chegar a R$ 1.350,00.

São 117 vagas para ensino superior em Campo Grande, com oportunidades nas áreas de Direito, Educação Física e Marketing. Em Dourados, são 6 vagas para ensino superior, com destaque para a área de Pedagogia, além de Ciências Contábeis e Administração.

No ensino médio, tem 26 oportunidades em Campo Grande, uma vaga em Aquidauana e uma vaga em Dourados. As bolsas podem chegar a R$ 900.

Para participar, os estudantes podem fazer o cadastro no aplicativo ou no site www.superestagios.com.br. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Agência Super Estágios pelo telefone (67) 3211-2022 e (67) 99263-9415 (Whatsapp).