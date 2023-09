Aquidauana tem previsão de altas temperaturas e baixa umidade durante a semana

Tempo será ensolarado / O Pantaneiro

Intensa onda de calor vai atingir Mato Grosso do Sul, principalmente a região pantaneira esta semana. A previsão do tempo é de que a partir desta segunda-feira, 18, até quinta-feira (21), o tempo deverá ficar firme com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um bloqueio atmosférico que irá favorecer as altas temperaturas.

A coordenadora do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, explica que mesmo assim há possibilidades de chuvas. "As pancadas de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao aquecimento diurno, não estão descartadas".

Com a elevação das temperaturas a previsão é de que os termômetros marquem até 42°C. Aliada às altas temperaturas, a umidade relativa do ar deve ter baixos níveis, entre 10% a 20%. "Nestes dias, há probabilidade de os valores ficarem próximos ou serem atingidos os recordes de temperatura máxima e baixos valores de umidade no ano de 2023", disse Valesca.

Em Aquidauana as temperaturas mínimas devem ficar entre 23°C e 26°C e máximas de até 38°C. Além disso, os ventos atuam de leste/nordeste com velocidade entre 40 e 60 km/h e pontualmente podem ocorrer rajadas com velocidade ainda mais alta.