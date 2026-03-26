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Clima

Aquidauana tem previsÃ£o de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

Inmet indica variaÃ§Ã£o de temperatura entre 23ºC e 34ºC

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 26/03/2026 Ã s 07:10

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VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (26) indica variação de temperatura entre 23ºC e 34ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia amanheceu com céu nublado.

O dia deve ser marcado por céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva ao longo do período. A combinação de calor e umidade favorece a formação de instabilidades na região.

Não há informações sobre alertas meteorológicos para o município até o momento.

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