Aquidauana tem previsÃ£o de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (26) indica variação de temperatura entre 23ºC e 34ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia amanheceu com céu nublado.



O dia deve ser marcado por céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva ao longo do período. A combinação de calor e umidade favorece a formação de instabilidades na região.



Não há informações sobre alertas meteorológicos para o município até o momento.