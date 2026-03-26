Aquidauana tem previsÃ£o de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

Inmet indica variaÃ§Ã£o de temperatura entre 23ºC e 34ºC
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (26) indica variação de temperatura entre 23ºC e 34ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia amanheceu com céu nublado.
O dia deve ser marcado por céu com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva ao longo do período. A combinação de calor e umidade favorece a formação de instabilidades na região.
Não há informações sobre alertas meteorológicos para o município até o momento.
Sorte
Mega-Sena sorteia nesta terÃ§a-feira prÃªmio acumulado em R$ 13 milhÃµes
Mega-Sena com prÃªmio acumulado em R$ 8 milhÃµes; sorteio neste sÃ¡bado
Mega-Sena acumula e prÃªmio principal vai para R$ 8 milhÃµes
Informe PublicitÃ¡rio
A participaÃ§Ã£o Ã© gratuita e as escolas podem se inscrever atÃ© 30 de maio de 2026
AtenÃ§Ã£o
Com adicionais, valor mÃ©dio do benefÃcio estÃ¡ em R$ 683,75
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS