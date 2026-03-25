Aquidauana tem previsÃ£o de chuva e mÃ¡xima de 35Â°C nesta quarta-feira

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperaturas entre 24°C e 35°C nesta quarta-feira (25), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o órgão, o dia será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.



As condições indicam possibilidade de instabilidade em diferentes momentos do dia.