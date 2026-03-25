Aquidauana tem previsÃ£o de chuva e mÃ¡xima de 35Â°C nesta quarta-feira

As condiÃ§Ãµes indicam possibilidade de instabilidade em diferentes momentos do dia
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar temperaturas entre 24°C e 35°C nesta quarta-feira (25), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, o dia será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.
As condições indicam possibilidade de instabilidade em diferentes momentos do dia.
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