09 de Fevereiro de 2026 • 10:08

Aquidauana tem previsão de chuva e trovoadas nesta segunda-feira

As temperaturas no município variam entre mínima de 23ºC e máxima de 35ºC

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 07:10

Atualizado em 09/02/2026 às 08:29

Aquidauana deve enfrentar mais um dia de instabilidade climática nesta segunda-feira (7). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas no município variam entre mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.

O céu permanece com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. A orientação é para que a população fique atenta às mudanças bruscas no tempo, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e durante deslocamentos em períodos de chuva mais intensa.

O Inmet reforça que as condições climáticas podem se alterar ao longo do dia, sendo importante acompanhar as atualizações meteorológicas e adotar cuidados básicos em caso de tempestades.

