Aquidauana tem previsão de chuva e trovoadas nesta segunda-feira

Você Repórter

Aquidauana deve enfrentar mais um dia de instabilidade climática nesta segunda-feira (7). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas no município variam entre mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.



O céu permanece com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. A orientação é para que a população fique atenta às mudanças bruscas no tempo, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e durante deslocamentos em períodos de chuva mais intensa.



O Inmet reforça que as condições climáticas podem se alterar ao longo do dia, sendo importante acompanhar as atualizações meteorológicas e adotar cuidados básicos em caso de tempestades.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!