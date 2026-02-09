Aquidauana tem previsão de chuva e trovoadas nesta segunda-feira

As temperaturas no município variam entre mínima de 23ºC e máxima de 35ºC
Aquidauana deve enfrentar mais um dia de instabilidade climática nesta segunda-feira (7). De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas no município variam entre mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.
O céu permanece com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. A orientação é para que a população fique atenta às mudanças bruscas no tempo, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e durante deslocamentos em períodos de chuva mais intensa.
O Inmet reforça que as condições climáticas podem se alterar ao longo do dia, sendo importante acompanhar as atualizações meteorológicas e adotar cuidados básicos em caso de tempestades.
