Aquidauana tem previsão de chuva isolada nesta terça-feira

As temperaturas devem variar entre mínima de 22°C e máxima de 35°C
Você Repórter/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (10), conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica variação de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.
As temperaturas devem variar entre mínima de 22°C e máxima de 35°C. O céu permanece com muitas nuvens, e as chuvas podem ocorrer de forma pontual, principalmente nos períodos mais quentes do dia.
A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo, comuns neste período, especialmente para quem precisa se deslocar ou realizar atividades ao ar livre.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cheia Rio Aquidauana
Notícia traz alívio a moradores e comerciantes ribeirinhos da região
Ocorrência
Operação Falcão 01/2026 é conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.
Atenção
A consulta pode ser feita de forma simples pelo aplicativo CNH do Brasil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS