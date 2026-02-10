Aquidauana tem previsão de chuva isolada nesta terça-feira

Você Repórter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (10), conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica variação de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.



As temperaturas devem variar entre mínima de 22°C e máxima de 35°C. O céu permanece com muitas nuvens, e as chuvas podem ocorrer de forma pontual, principalmente nos períodos mais quentes do dia.



A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo, comuns neste período, especialmente para quem precisa se deslocar ou realizar atividades ao ar livre.

