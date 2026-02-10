Acessibilidade

10 de Fevereiro de 2026 • 11:17

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Aquidauana tem previsão de chuva isolada nesta terça-feira

As temperaturas devem variar entre mínima de 22°C e máxima de 35°C

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 07:10

Atualizado em 10/02/2026 às 08:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (10), conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica variação de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

As temperaturas devem variar entre mínima de 22°C e máxima de 35°C. O céu permanece com muitas nuvens, e as chuvas podem ocorrer de forma pontual, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas nas condições do tempo, comuns neste período, especialmente para quem precisa se deslocar ou realizar atividades ao ar livre.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Ensaio aberto esquenta o clima do Pirafolia 2026 em Aquidauana

• Bonito já vive clima de expectativa do Réveillon

• Campo Grande sedia 1º Seminário Sul-Mato-Grossense do Clima

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana

Clima

Aquidauana tem previsão de chuva e trovoadas nesta segunda-feira

Cheia Rio Aquidauana

Nível do Rio Aquidauana já começa a baixar

Notícia traz alívio a moradores e comerciantes ribeirinhos da região

Tempo

Domingo será de mais chuva em Aquidauana

Publicidade

Perigo

Princípio de incêndio em restaurante mobiliza Bombeiros em Aquidauana

ÚLTIMAS

Ocorrência

Polícia apreende cerca de 2 toneladas de maconha na zona rural de Terenos

Operação Falcão 01/2026 é conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Atenção

Detran-MS orienta sobre renovação automática da CNH

A consulta pode ser feita de forma simples pelo aplicativo CNH do Brasil

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo