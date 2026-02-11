Acessibilidade

11 de Fevereiro de 2026 • 15:21

Aquidauana tem previsão de mínima de 23°C e máxima de 37°C nesta quarta

A orientação é para que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior temperatura

Da redação

Publicado em 11/02/2026 às 07:10

Atualizado em 11/02/2026 às 08:22

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperaturas entre 23°C e 37°C nesta quarta-feira (11), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o dia será de céu com muitas nuvens ao longo do período. Não há indicação de chuva nas informações divulgadas para o município.

A orientação é para que a população redobre os cuidados com a hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior temperatura.

