Aquidauana tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (14), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperatura mínima de 22°C e máxima de 31°C, com céu encoberto por muitas nuvens, além de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.



Durante a madrugada, houve registro de chuva fraca e contínua, e o amanhecer foi marcado por tempo fechado em toda a região urbana e rural do município.



As condições climáticas seguem instáveis, e o Inmet recomenda atenção redobrada, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e descargas elétricas.

