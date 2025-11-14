Aquidauana tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

A temperatura mínima deve ser de 22°C enquanto a máxima não deve passar de 31°C
O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta sexta-feira (14), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica temperatura mínima de 22°C e máxima de 31°C, com céu encoberto por muitas nuvens, além de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
Durante a madrugada, houve registro de chuva fraca e contínua, e o amanhecer foi marcado por tempo fechado em toda a região urbana e rural do município.
As condições climáticas seguem instáveis, e o Inmet recomenda atenção redobrada, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e descargas elétricas.
