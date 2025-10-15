Aquidauana tem quarta-feira com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta quarta-feira (15) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.



As temperaturas devem variar entre 23°C de mínima e 36°C de máxima, caracterizando um dia de calor, mas com possibilidade de instabilidade em diferentes períodos.



O Inmet alerta para a possibilidade de chuvas localizadas acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, típicas da transição para o período mais chuvoso da primavera no Pantanal sul-mato-grossense.

