Aquidauana tem quarta-feira com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

As temperaturas devem variar entre 23°C de mínima e 36°C
Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta quarta-feira (15) em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
As temperaturas devem variar entre 23°C de mínima e 36°C de máxima, caracterizando um dia de calor, mas com possibilidade de instabilidade em diferentes períodos.
O Inmet alerta para a possibilidade de chuvas localizadas acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, típicas da transição para o período mais chuvoso da primavera no Pantanal sul-mato-grossense.
