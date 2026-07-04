Acessibilidade

04 de Julho de 2026 • 16:49

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana tem sábado típico de inverno com mínima de 13°C e tempo firme

Cenário deve prevalecer ao longo dos próximos dias; temperaturas sobem um pouco mais no período da tarde

O Pantaneiro

Publicado em 04/07/2026 às 07:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Sábado tem previsão de tempo firme e temperaturas amenas / O Pantaneiro

O sábado (04) começou com tempo firme em Aquidauana e região. Logo nas primeiras horas do dia, o sol apareceu entre um céu praticamente limpo, proporcionando um amanhecer típico de inverno, com temperatura baixa e clima agradável.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima deve chegar aos 26°C no período da tarde, cenário que deve prevalecer ao longo dos próximos dias.

Ao contrário do céu encoberto que marcou a sexta-feira (03), a previsão indica predomínio de sol e, mesmo quando houver aumento de nuvens, não há expectativa de chuva. Os ventos devem soprar com fraca intensidade, predominando da direção sudoeste, contribuindo para a sensação de tempo estável.

A umidade relativa do ar varia entre 100% nas primeiras horas do dia e 45% durante o período mais quente da tarde, exigindo atenção com a hidratação, especialmente para crianças, idosos e pessoas que realizam atividades ao ar livre.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

PANTANAL TECH

Diretor da UEMS de Aquidauana pede melhorias na MS-450 durante abertura do Pantanal Tech 2026

Bairro Alto

Adolescente fica ferida após colisão entre moto e ciclomotor em Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana tem 33 vagas de emprego nesta sexta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

Estrutura pronta

Pantanal Tech 2026 começa com ampla programação em Aquidauana

Publicidade

Luto

Aquidauana se despede de Anizio Pereira Dittmar

ÚLTIMAS

Tragédia na capital

Queda de avião que seguiria para Aquidauana deixa dois mortos

Aeronave foi localizada em uma área de mata, a cerca de 50 metros do ponto de decolagem

Prêmio de quase R$ 1 mil

Apostas de Aquidauana e Anastácio acertam quadra na Mega-Sena

Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira; faixa principal voltou a acumular

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo