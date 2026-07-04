Aquidauana tem sábado típico de inverno com mínima de 13°C e tempo firme

Sábado tem previsão de tempo firme e temperaturas amenas / O Pantaneiro

O sábado (04) começou com tempo firme em Aquidauana e região. Logo nas primeiras horas do dia, o sol apareceu entre um céu praticamente limpo, proporcionando um amanhecer típico de inverno, com temperatura baixa e clima agradável.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima deve chegar aos 26°C no período da tarde, cenário que deve prevalecer ao longo dos próximos dias.

Ao contrário do céu encoberto que marcou a sexta-feira (03), a previsão indica predomínio de sol e, mesmo quando houver aumento de nuvens, não há expectativa de chuva. Os ventos devem soprar com fraca intensidade, predominando da direção sudoeste, contribuindo para a sensação de tempo estável.

A umidade relativa do ar varia entre 100% nas primeiras horas do dia e 45% durante o período mais quente da tarde, exigindo atenção com a hidratação, especialmente para crianças, idosos e pessoas que realizam atividades ao ar livre.