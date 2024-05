Aquidauana tem vagas de analista a encanador

Confira as vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou as vagas de emprego nesta quinta-feira (9), com oportunidades para encanador, borracheiro, eletricista, entre outras.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.

O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 07:00 as 13:00 h e mais informações estão disponíveis pelo telefone: 3241-5652.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):



01 Analista contábil

01 Analista PCP

01 Assistente administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

03 Auxiliar de descarga de carvão

02 Borracheiro

01 Carregador (veículos)

01 Eletricista

01 Empacotador de carvão

01 Encanador

01 Jardineiro

01 Mecânico de automóvel (A)

03 Operador de movimentação e armazenamento de carga

01 Operador de pá carregadeira

02 Pedreiro

01 Selecionador de sucatas

02 Servente de pedreiro

01 Serviços gerais em Floricultura

01 Tecnico de suporte de TI

01 Vendedor ( Floricultura)

VAGAS PCD:

02 Auxiliar administrativo

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

01 Borracheiro

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Tratorista agrícola

01Técnico em segurança do trabalho

01 Torneiro mecânico

01 Viveirista florestal