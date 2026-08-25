Aquidauana terá 35°C nesta terça e até 41°C no fim de semana

Aquidauana e região se preparam para onda de calor nos próximos dias / O Pantaneiro

Aquidauana terá uma semana de temperaturas em forte elevação, com previsão de uma onda de calor em pleno inverno. De acordo com o Climatempo, a terça-feira (25) terá mínima de 22°C e a máxima deve chegar aos 35°C. O calor ficará ainda mais intenso nos próximos dias, com previsão de 40°C na sexta-feira (28) e no sábado (29), e 41°C no domingo (30).

Para esta terça-feira, a previsão indica sol entre nuvens e períodos de céu nublado ao longo do dia. Durante a noite, o céu deve permanecer bastante encoberto, mas sem previsão de chuva. A sensação térmica pode variar entre 22°C e 28°C.

A umidade relativa do ar deve variar entre 31% e 57%. Os ventos sopram de leste-sudeste a leste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas de até 23 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h58 e se põe às 17h32.

Calor aumenta nos próximos dias

O cenário deve mudar rapidamente ao longo da semana, com temperaturas cada vez mais elevadas. A previsão aponta 40°C na sexta-feira e no sábado, enquanto o domingo deve ser ainda mais quente, com máxima estimada em 41°C, em pleno inverno.

Diante do calor intenso e da possibilidade de baixa umidade, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças e idosos.

