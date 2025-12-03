Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 12:50

Oportunidade

Aquidauana terá ação de empregabilidade com vagas da Simasul

O objetivo é ampliar o acesso da população às vagas formais de trabalho e fortalecer a contratação de mão de obra local

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 11:18

Atualizado em 03/12/2025 às 11:37

Divulgação

A Casa do Trabalhador de Aquidauana, unidade da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), realiza nesta quarta e quinta-feira (3 e 4), das 8h às 12h, uma Ação de Empregabilidade em parceria com a Simasul Siderurgia. O objetivo é ampliar o acesso da população às vagas formais de trabalho e fortalecer a contratação de mão de obra local. O atendimento será realizado na sede da Casa do Trabalhador, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto.

Durante os dois dias, a Simasul ofertará vagas para os cargos de borracheiro, técnico químico, ajudante de forneiro, auxiliar de pátio, auxiliar de controle de qualidade, auxiliar de obras, auxiliar de descarga de carvão e técnico em enfermagem. Os contratados terão direito a salários compatíveis com o mercado, além de bonificações, convênio médico e odontológico, cesta básica e outros benefícios, como convênios com posto de combustível, farmácia e gás de cozinha.

A empresa destaca que a iniciativa faz parte de sua política de desenvolvimento regional e geração de emprego, alinhada às suas duas décadas de atuação em Aquidauana na produção sustentável de ferro-gusa.

A gestora da Casa do Trabalhador, Maíra Begossi, afirma que a ação reforça o papel da Funtrab no apoio ao trabalhador. “Nosso compromisso é aproximar quem busca uma oportunidade de quem está contratando. A parceria com a Simasul demonstra a confiança do setor produtivo na Casa do Trabalhador e no trabalho desenvolvido pela Funtrab e Semadesc”, declarou.

Serviço

Datas: 3 e 4 de dezembro de 2025
Local: Casa do Trabalhador de Aquidauana – Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto
Informações: (67) 3241-5652 ou (67) 3241-8867

