Aquidauana tem amanhecer frio, mas temperaturas sobem nesta sexta

Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / Graziella Feitosa Franco/O Pantaneiro

Moradores de Aquidauana e região devem continuar enfrentando frio nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (26), mas a tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. Segundo dados do Climatempo, a mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima pode alcançar os 25°C.

A previsão indica predomínio de sol entre nuvens durante todo o dia, com períodos de aumento de nebulosidade, sem possibilidade de chuva. O céu deve permanecer parcialmente encoberto também durante a noite, mas estão descartadas mudanças significativas nas condições do tempo. Apesar da ligeira elevação dos termômetros, o amanhecer ainda é típico de inverno na região.

A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, chegando a 93%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste, com velocidade em torno de 5 km/h.

Nos próximos dias, a massa de ar frio começa a perder força em Aquidauana e região. Neste sábado (27), a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 29°C, indicando o afastamento da frente fria. Com isso, o fim de semana deverá ser marcado por manhãs menos geladas e tardes um pouco mais quentes, encerrando, por enquanto, o período de frio intenso que atingiu Mato Grosso do Sul nestes primeiros dias de inverno.

