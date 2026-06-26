Aquidauana tem amanhecer frio, mas temperaturas sobem nesta sexta

Após mínima de 9°C registrada na quinta-feira, termômetros podem chegar aos 25°C; tendência é de aquecimento gradual no fim de semana
Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / Graziella Feitosa Franco/O Pantaneiro
Moradores de Aquidauana e região devem continuar enfrentando frio nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (26), mas a tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. Segundo dados do Climatempo, a mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima pode alcançar os 25°C.
A previsão indica predomínio de sol entre nuvens durante todo o dia, com períodos de aumento de nebulosidade, sem possibilidade de chuva. O céu deve permanecer parcialmente encoberto também durante a noite, mas estão descartadas mudanças significativas nas condições do tempo. Apesar da ligeira elevação dos termômetros, o amanhecer ainda é típico de inverno na região.
A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, chegando a 93%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste, com velocidade em torno de 5 km/h.
Nos próximos dias, a massa de ar frio começa a perder força em Aquidauana e região. Neste sábado (27), a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 29°C, indicando o afastamento da frente fria. Com isso, o fim de semana deverá ser marcado por manhãs menos geladas e tardes um pouco mais quentes, encerrando, por enquanto, o período de frio intenso que atingiu Mato Grosso do Sul nestes primeiros dias de inverno.
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