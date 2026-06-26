Acessibilidade

26 de Junho de 2026 • 12:03

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Aquidauana tem amanhecer frio, mas temperaturas sobem nesta sexta

Após mínima de 9°C registrada na quinta-feira, termômetros podem chegar aos 25°C; tendência é de aquecimento gradual no fim de semana

Anibal Placêncio

Publicado em 26/06/2026 às 07:19

Atualizado em 26/06/2026 às 07:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / Graziella Feitosa Franco/O Pantaneiro

Moradores de Aquidauana e região devem continuar enfrentando frio nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (26), mas a tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. Segundo dados do Climatempo, a mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima pode alcançar os 25°C.

A previsão indica predomínio de sol entre nuvens durante todo o dia, com períodos de aumento de nebulosidade, sem possibilidade de chuva. O céu deve permanecer parcialmente encoberto também durante a noite, mas estão descartadas mudanças significativas nas condições do tempo. Apesar da ligeira elevação dos termômetros, o amanhecer ainda é típico de inverno na região.

A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, chegando a 93%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste, com velocidade em torno de 5 km/h.

Nos próximos dias, a massa de ar frio começa a perder força em Aquidauana e região. Neste sábado (27), a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 29°C, indicando o afastamento da frente fria. Com isso, o fim de semana deverá ser marcado por manhãs menos geladas e tardes um pouco mais quentes, encerrando, por enquanto, o período de frio intenso que atingiu Mato Grosso do Sul nestes primeiros dias de inverno.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quinta

Meteorologia

Previsão indica quinta-feira ainda gelada em Aquidauana, com mínima de 09°C

Tem pantaneiro fazendo aniversário

Cido Barbudo celebra 75 anos com a marca de uma vida dedicada ao Pantanal

Ainda criança, aos 12 anos, ele acompanhou a família na mudança para Aquidauana; de peão de fazenda a peão de comitiva, enfrentou estrada, sol forte e serviço pesado sem recuar

População já pode comparecer

Campanha de doação de sangue é aberta e mobiliza voluntários em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Casa do Trabalhador oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

ÚLTIMAS

Trânsito

Anastácio amanhece com mais um acidente entre moto e bicicleta elétrica

Colisão ocorreu no cruzamento das ruas João Leite Ribeiro e Bahia; ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros

Acidente na rodovia

Mulher é socorrida após carro sair da pista e capotar na BR-262

Condutora foi encontrada consciente às margens da rodovia e encaminhada ao hospital para avaliação médica

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo