Divulgação FIC

Aquidauana terá apresentação gratuita de música clássica com o grupo Filarmônica Jovem MS. A população pode acompanhar de graça o conserto nesta quarta-feira, dia 3, às 16h30 na biblioteca do IFMS (Instituto Federal de MS).

O projeto é da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O conserto será com professores com apoio do Governo do Estado e do Fundo de Investimento à Cultura.

Os interessados devem chegar ao menos 10 minutos antes para garantir o lugar.