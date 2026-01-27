Aquidauana terá calor, chuva e trovoadas nesta terça-feira

As temperaturas no município devem variar entre mínima de 24°C e máxima de 36°C
O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar tempo instável nesta terça-feira (27), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas no município devem variar entre mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.
De acordo com o Inmet, o dia será de céu com muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia. As condições indicam possibilidade de instabilidade principalmente nos períodos da tarde e da noite. A orientação é para atenção redobrada em áreas abertas e durante deslocamentos em caso de chuva e descargas elétricas.
