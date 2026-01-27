Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 11:13

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Aquidauana terá calor, chuva e trovoadas nesta terça-feira

As temperaturas no município devem variar entre mínima de 24°C e máxima de 36°C

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 07:10

Atualizado em 27/01/2026 às 07:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar tempo instável nesta terça-feira (27), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas no município devem variar entre mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.

De acordo com o Inmet, o dia será de céu com muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas ao longo do dia. As condições indicam possibilidade de instabilidade principalmente nos períodos da tarde e da noite. A orientação é para atenção redobrada em áreas abertas e durante deslocamentos em caso de chuva e descargas elétricas.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Acidente com três motos deixa mulher ferida no bairro Serraria em Aquidauana

• Reliqueiros de Aquidauana lamentam a morte de Nelson, do Clube de antigos de Ivinhema MS

• Queda de motocicleta na zona rural deixa dois feridos em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Bombeiros

Crianças sofrem ataque de arraia na zona rural de Aquidauana

Polícia

Violência doméstica mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Polícia

Acidente entre moto e bicicleta elétrica deixa três feridos em Anastácio

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

Matérias do O Pantaneiro são tema de provas do Processo Seletivo em Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

Publicidade

Clima

Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

ÚLTIMAS

Atenção

Agências do INSS fecham de quarta a sexta-feira desta semana

Canais remotos de atendimento, no entanto, funcionarão normalmente

Violência contra Mulher

Vítima de feminicídio é identificada em Corumbá e ex-companheiro preso

Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi morta a golpes de madeira na noite deste sábado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo