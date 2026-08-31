Aquidauana terá calor de 37°C e rajadas de vento nesta segunda

Semana começa com temperaturas elevadas na região pantaneira; céu terá poucas nuvens durante o dia e ficará mais carregado à noite
Agosto termina com calor intenso em Aquidauana e região / O Pantaneiro
Aquidauana começa a semana com previsão de sol e calor, segundo o Climatempo. Nesta segunda-feira (31), os termômetros devem oscilar entre 24°C e 37°C, com alerta de variação de temperatura e possibilidade de sensação térmica de até 31°C.
Durante a manhã e a tarde, a previsão indica sol com algumas nuvens, enquanto o céu deve ganhar mais nebulosidade à noite. Apesar da mudança nas condições, não há previsão de chuva para o município.
A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 80% ao longo do dia. Os ventos sopram de norte-noroeste, com velocidade média de nove quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 44 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 05h53, no horário de Mato Grosso do Sul, e tem o pôr previsto para 17h33, o maior período de luz natural do inverno até aqui. A lua estará na fase cheia.
Nesta terça-feira (01º) e também na quarta-feira (02), a tendência é que o calor intenso dê uma trégua na região pantaneira, segundo o Climatempo, com temperaturas abaixo dos 30°C e clima mais ameno, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.
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