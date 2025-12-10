Aquidauana terá calor de 38°C e chance de chuva nesta quarta

Arquivo/ O Pantaneiro

O calor intenso combinado à umidade pode favorecer o surgimento de pancadas rápidas, especialmente no período da tarde. O Inmet recomenda atenção às mudanças repentinas no tempo e cuidados redobrados no trânsito em caso de chuva.

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 20°C e máxima de 38°C nesta quarta-feira (10). O dia deve ter céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada ao longo do período.

