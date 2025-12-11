Aquidauana terá calor e dia sem chuva nesta quinta

O céu deve permanecer com poucas nuvens
Arquivo/ O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar mínima de 22°C e máxima de 36°C nesta quinta-feira (11), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O céu deve permanecer com poucas nuvens, e, diferentemente dos últimos dias, não há previsão de chuva para o município.
Com o calor predominante e ausência de instabilidades, a orientação é para atenção redobrada à exposição prolongada ao sol e hidratação frequente, especialmente no período da tarde, quando as temperaturas tendem a se elevar.
