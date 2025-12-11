Acessibilidade

11 de Dezembro de 2025 • 09:28

Clima

Aquidauana terá calor e dia sem chuva nesta quinta

O céu deve permanecer com poucas nuvens

Da redação

Publicado em 11/12/2025 às 07:10

Atualizado em 11/12/2025 às 07:47

Arquivo/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar mínima de 22°C e máxima de 36°C nesta quinta-feira (11), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O céu deve permanecer com poucas nuvens, e, diferentemente dos últimos dias, não há previsão de chuva para o município.

Com o calor predominante e ausência de instabilidades, a orientação é para atenção redobrada à exposição prolongada ao sol e hidratação frequente, especialmente no período da tarde, quando as temperaturas tendem a se elevar.

