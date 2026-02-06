Acessibilidade

06 de Fevereiro de 2026

Clima

Aquidauana terá calor e possibilidade de chuva isolada nesta sexta-feira

Os termômetros devem registrar mínima de 23°C e máxima de 36°C.

Da redação

Publicado em 06/02/2026 às 07:10

O Pantaneiro

A sexta-feira (6) em Aquidauana será marcada por temperaturas elevadas e possibilidade de chuva isolada, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Inmet, os termômetros devem registrar mínima de 23°C e máxima de 36°C. O céu deve permanecer com poucas nuvens ao longo do dia, mas não está descartada a ocorrência de pancadas de chuva isoladas.

A orientação é para que a população fique atenta às mudanças no tempo, especialmente durante o período da tarde, quando as chuvas costumam ocorrer de forma pontual na região.

