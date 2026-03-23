Acessibilidade

23 de MarÃ§o de 2026 • 09:30

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Clima

Aquidauana terÃ¡ cÃ©u com muitas nuvens nesta segunda-feira

As condiÃ§Ãµes indicam variaÃ§Ã£o de nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas elevadas no municÃ­pio

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 23/03/2026 Ã s 08:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira (23) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 34ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva.

As condições indicam variação de nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas elevadas no município.

Leia TambÃ©m

â€¢ LegiÃ£o de Maria celebra renovaÃ§Ã£o de fÃ© em Aquidauana

â€¢ VeÃ­culo pega fogo na Ponte Nova de Aquidauana

â€¢ Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

INOVAÃ‡ÃƒO

Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

AQUIDAUANA

Urgente: Homem Ã© morto a facadas no Santa Terezinha

OPORTUNIDADE

Simasul Siderurgia realiza seleÃ§Ã£o de vagas de emprego neste sÃ¡bado

Oportunidade de se candidatar Ã© ate Ã s 10 horas deste sÃ¡bado e candidatos tÃªm grandes chances de conseguir uma vaga de trabalho imediata.

PROGRAMAÃ‡ÃƒO

RodoviÃ¡ria de Aquidauana realiza Feira da EstaÃ§Ã£o neste sÃ¡bado

Publicidade

Cultura

Hoje tem Feira em Piraputanga

ÃšLTIMAS

SORTE

Mega-Sena com prÃªmio acumulado em R$ 8 milhÃµes; sorteio neste sÃ¡bado

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃ­lia

SAÃšDE

CirculaÃ§Ã£o do vÃ­rus da gripe estÃ¡ em alta em vÃ¡rias regiÃµes do paÃ­s

Principal forma de prevenÃ§Ã£o contra casos graves e Ã³bitos Ã© a vacina

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo