Aquidauana terÃ¡ cÃ©u com muitas nuvens nesta segunda-feira

As condiÃ§Ãµes indicam variaÃ§Ã£o de nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas elevadas no municÃpio
A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira (23) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 34ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva.
As condições indicam variação de nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas elevadas no município.
OPORTUNIDADE
Oportunidade de se candidatar Ã© ate Ã s 10 horas deste sÃ¡bado e candidatos tÃªm grandes chances de conseguir uma vaga de trabalho imediata.
SORTE
Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃlia
SAÃšDE
Principal forma de prevenÃ§Ã£o contra casos graves e Ã³bitos Ã© a vacina
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