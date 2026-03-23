Aquidauana terÃ¡ cÃ©u com muitas nuvens nesta segunda-feira

A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira (23) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 34ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva.



As condições indicam variação de nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas elevadas no município.