Aquidauana terá chuva isolada e variação de temperatura nesta segunda-feira

Os termômetros devem variar entre 24°C e 35°C
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Arquivio/ O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta segunda-feira (22) em Aquidauana indica mudanças nas condições climáticas ao longo do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município deve registrar céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.
Os termômetros devem variar entre 24°C e 35°C, mantendo o clima quente, apesar da presença de nebulosidade. A recomendação é que a população fique atenta às condições do tempo, especialmente quem pretende realizar atividades ao ar livre, devido à chance de precipitações pontuais.
O Inmet reforça que as condições meteorológicas podem sofrer alterações ao longo do dia, sendo importante acompanhar as atualizações dos boletins oficiais.
