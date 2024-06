Aquidauana terá Clínica da Mulher

Divulgação

Aquidauana deve ganhar em breve uma Clínica da Mulher. O espaço vai oferecer uma variedade de serviços essenciais como exames, procedimentos de enfermagem, consultas médicas ginecológicas e obstétricas, entre outros.



Durante sua recente visita a Aquidauana em junho, o de uma Clínica de Saúde da Mulher, reforçando o compromisso com a saúde feminina na região.



Conforme divulgado pela prefeitura, para entender de perto o funcionamento da recém-inaugurada Clínica da Mulher em Maracaju, uma delegação da Prefeitura de Aquidauana realizou uma visita técnica no local na última quarta-feira, 26.



A comitiva foi composta pela primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, as secretárias municipais Rose Bossay (Assistência Social) e Patrícia Panachuki (Saúde), além de membros da equipe técnica da SESAU - Felipe Cabreira, Daniele Ferreira, Poline Hortence, Elaine Alves Corrêa (Assistência Social), e representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana e Anastácio - Ivone Nemer (vice-presidente) e Maria Joaquina da Silva (assessora técnica da rede).



Em Maracaju, foram recebidos pela secretária municipal de Saúde Rubya Machado Mendonça, Paulo Cesar Chagas Ferreira (Superintendente do Hospital Soriano Correa da Silva), Joziele Santos Bertolim (coordenadora da Atenção Básica da Secretaria de Saúde) e Renata de Lima Matos (assistente social do Hospital Soriano Correa da Silva), onde visitaram as instalações da Clínica de Saúde Mulher.



A estrutura inclui três salas específicas para Pré-Parto, Parto e Pós-Parto, possibilitando práticas humanizadas de parto natural, área de deambulação coletiva, posto de enfermagem, enfermarias com banheiros adaptados para mães e recém-nascidos, ala ambulatorial, sala de palestra, consultório de triagem, consultório ginecológico, sala de mamografia diagnóstica e área administrativa.



"A visita nos permitiu conhecer de perto como foi construído e organizado este espaço dedicado à saúde das mulheres. Estamos muito animados e com grandes expectativas para o projeto da clínica em Aquidauana, buscando atender de forma adequada todas as demandas locais e acolher as pacientes com humanização", afirmou a secretária de Saúde, Patrícia Panachucki.



Além disso, a comitiva visitou o Hospital Municipal Soriano Correa da Silva para entender o funcionamento da Central de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que oferece suporte integral 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo atendimento médico, enfermagem, psicologia e assistência social.



Finalizando a visita em Maracaju, a equipe de Aquidauana e da Rede Feminina conheceu a AMAPC - Associação Maracajuense Amigos Portadores de Câncer, recebendo informações sobre o apoio vital que oferecem aos pacientes e familiares em tratamento.



"A experiência foi emocionante ao conhecer espaços tão bem estruturados para acolher e apoiar mulheres em diferentes situações. Estamos entusiasmados com o que vimos em Maracaju e certamente traremos ideias valiosas para implementar na clínica e na Rede Feminina em Aquidauana", concluiu a primeira-dama Maria Eliza, agradecendo a hospitalidade da equipe maracajuense.