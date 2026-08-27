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Mobilização

Aquidauana terá coleta de sangue neste sábado para reforçar estoques

Atendimento será realizado do início da manhã até o período da tarde; uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/08/2026 às 07:42

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Hemosul de Aquidauana terá atendimento em horário especial neste sábado / Divulgação

O Hemosul de Aquidauana realiza, neste sábado (29), uma campanha de coleta de sangue para reforçar os estoques e incentivar a participação da população na doação. O atendimento será realizado das 07h às 15h, sem intervalo para almoço.

A ação ocorrerá na unidade localizada na Rua Duque de Caxias, nº 2.170, no Bairro Alto. A população que estiver apta é convidada a participar e contribuir para o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar bem alimentado e hidratado e apresentar um documento oficial com foto. No caso de menores de idade, devem ser observadas as exigências específicas previstas pela legislação.

A doação é considerada um gesto simples e rápido, mas pode fazer diferença para vários pacientes que dependem de transfusões. Segundo os organizadores, um único voluntário pode beneficiar até quatro pessoas, contribuindo para tratamentos médicos, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência.

A campanha conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, que também está mobilizando a população para participar da iniciativa e colaborar para a manutenção dos estoques de sangue.


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