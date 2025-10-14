Aquidauana terá dia com variação térmica e céu com nuvens

As temperaturas devem variar entre 21 °C (mínima) e 36 °C (máxima)
O Pantaneiro
A previsão do tempo para esta terça-feira (14) em Aquidauana indica céu com muitas nuvens durante todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As temperaturas devem variar entre 21 °C (mínima) e 36 °C (máxima). Apesar do predomínio de nebulosidade, não há previsão de chuva significativa para o município.
O Inmet orienta atenção aos períodos de calor mais intenso, especialmente no início da tarde, e recomenda hidratação e proteção solar para quem realiza atividades ao ar livre.
