14 de Outubro de 2025 • 08:04

Clima

Aquidauana terá dia com variação térmica e céu com nuvens

As temperaturas devem variar entre 21 °C (mínima) e 36 °C (máxima)

Da redação

Publicado em 14/10/2025 às 08:03

O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta terça-feira (14) em Aquidauana indica céu com muitas nuvens durante todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas devem variar entre 21 °C (mínima) e 36 °C (máxima). Apesar do predomínio de nebulosidade, não há previsão de chuva significativa para o município.

O Inmet orienta atenção aos períodos de calor mais intenso, especialmente no início da tarde, e recomenda hidratação e proteção solar para quem realiza atividades ao ar livre.

