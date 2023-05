Aquidauana terá diversão garantida e com entrada gratuita em junho

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Nos dias 9,10 e 11 de junho, Aquidauana vai receber o maior espetáculo de carros antigos que já se viu no Estado do MS. Relíquias de colecionadores estarão na cidade para serem admiradas pelo público, que terá além dessas belezas automobilísticas, shows musicais com a Banda Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Chicão Castro, Marasmo e Banda Nômades. Além de tudo isso, tatuadores estarão realizando trabalhos na hora, numa infraestrutura que vai oferecer, segurança, praça de alimentação e banheiro para o público.