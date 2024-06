Aquidauana terá domingo atípico com temperaturas amenas

Prefeito aproveitou o clima de sábado para passear no 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Prefeitura de Aquidauana

Os moradores de Aquidauana podem esperar um dia tipicamente invernal neste domingo, 2 de junho de 2024. A previsão do tempo indica que o dia será marcado por temperaturas amenas, céu nublado e uma leve possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia.

A manhã de domingo começará com temperaturas amenas, girando em torno de 18°C. O céu estará parcialmente nublado, permitindo alguns momentos de sol entre as nuvens. É recomendado um agasalho leve para quem planeja sair cedo.

À tarde, as temperaturas devem subir ligeiramente, atingindo uma máxima de 26°C. Apesar do aquecimento, o clima continuará agradável. O céu permanecerá nublado, e há uma pequena chance de chuvas esparsas. É uma boa ideia ter um guarda-chuva à mão, caso as precipitações ocorram.

Com a chegada da noite, as temperaturas devem cair novamente, ficando próximas dos 20°C. O céu continuará nublado, e a possibilidade de chuva leve persiste. Será uma noite fria e ideal para aproveitar um bom filme ou um jantar aconchegante em casa.

Os ventos serão suaves, soprando de leste a nordeste com velocidade média de 10 km/h. A umidade relativa do ar estará em torno de 70%, contribuindo para a sensação de frescor durante todo o dia.

Para quem vai sair: Leve um agasalho leve pela manhã e um guarda-chuva pequeno devido à possibilidade de chuvas isoladas.

- Atividades ao ar livre: O tempo será agradável para caminhadas e passeios, especialmente durante a tarde, quando as temperaturas estarão mais altas.

- Saúde: Mantenha-se hidratado e, se necessário, use umidificadores em casa para combater a secura do ar.

Este domingo promete ser um dia típico de outono-inverno em Aquidauana, com temperaturas amenas e um clima um pouco mais úmido do que o usual. Aproveite o dia para atividades que não dependem de muito sol, e mantenha-se preparado para eventuais chuvas leves.

A previsão é uma cortesia do serviço meteorológico local e está sujeita a mudanças ao longo do dia. Fique atento às atualizações para planejar melhor suas atividades.