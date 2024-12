Aquidauana terá domingo chuvoso com temperaturas altas

O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana devem se preparar para um domingo típico de verão, com clima quente e alta umidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este domingo (15) indica temperaturas que variam entre 22ºC e 34ºC, com a umidade relativa do ar oscilando entre 40% e 100%.



O dia será marcado por muitas nuvens no céu, o que pode trazer algum alívio em relação ao calor. No entanto, há possibilidade de chuvas isoladas em diferentes pontos da cidade, especialmente no período da tarde e início da noite, comum em dias de maior abafamento.



Para quem pretende aproveitar o dia ao ar livre, é recomendável tomar precauções, como usar protetor solar, hidratar-se com frequência e buscar abrigo em caso de chuva. Já os motoristas devem redobrar a atenção com pistas molhadas caso ocorra precipitação.



O clima quente e úmido deste domingo reflete as características típicas da estação na região pantaneira, oferecendo aos aquidauanenses um dia para conciliar lazer e cuidados com a saúde diante das condições climáticas.