Aquidauana terá domingo com máxima de 36°C e possibilidade de chuva

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana terá um domingo (9) marcado por temperaturas elevadas e possibilidade de chuva isolada, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Os termômetros devem registrar mínima de 23°C e máxima de 36°C ao longo do dia. Durante a manhã, o céu estará com muitas nuvens, enquanto à tarde e à noite a nebulosidade persistirá, com chances de pancadas de chuva isoladas.



A previsão reforça a necessidade de atenção aos cuidados com a exposição ao sol e a hidratação, especialmente diante das temperaturas elevadas.



A população também deve ficar atenta às mudanças no clima e à possibilidade de chuvas pontuais, que podem ocorrer principalmente no período da tarde e noite.