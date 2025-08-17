Aquidauana terá domingo de calor com máxima de 38ºC

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperaturas elevadas neste domingo (17), conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros variam entre a mínima de 17ºC, ao amanhecer, e a máxima de 38ºC no período da tarde.



O céu permanece com poucas nuvens durante todo o dia e não há possibilidade de chuva. A condição indica tempo firme em todo o município, favorecendo a elevação das temperaturas.



O Inmet orienta que, diante do calor intenso, a população mantenha atenção à hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior incidência.

