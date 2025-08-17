Aquidauana terá domingo de calor com máxima de 38ºC

A mínima pode atingir 17ºC
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar temperaturas elevadas neste domingo (17), conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros variam entre a mínima de 17ºC, ao amanhecer, e a máxima de 38ºC no período da tarde.
O céu permanece com poucas nuvens durante todo o dia e não há possibilidade de chuva. A condição indica tempo firme em todo o município, favorecendo a elevação das temperaturas.
O Inmet orienta que, diante do calor intenso, a população mantenha atenção à hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior incidência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Infraestrutura
Beto Pereira anuncia investimentos e destaca importância de Aquidauana
Veja as fotos do desfile do aniversário de Aquidauana
Aquidauana completa 133 anos como polo econômico estratégico do Pantanal de MS
Fatalidade
Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem auxiliar na identificação da vítima
Meio ambiente
As ocorrências começaram no fim da tarde e se estenderam até a madrugada de sábado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS