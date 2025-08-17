Acessibilidade

17 de Agosto de 2025

Clima

Aquidauana terá domingo de calor com máxima de 38ºC

A mínima pode atingir 17ºC

Da redação

Publicado em 17/08/2025 às 07:10

Atualizado em 17/08/2025 às 07:16

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperaturas elevadas neste domingo (17), conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros variam entre a mínima de 17ºC, ao amanhecer, e a máxima de 38ºC no período da tarde.

O céu permanece com poucas nuvens durante todo o dia e não há possibilidade de chuva. A condição indica tempo firme em todo o município, favorecendo a elevação das temperaturas.

O Inmet orienta que, diante do calor intenso, a população mantenha atenção à hidratação e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior incidência.

Leia Também

