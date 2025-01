Aquidauana terá domingo de calor intenso e possibilidade de chuva

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo (11) em Aquidauana será marcado por altas temperaturas e chances de chuva em alguns períodos. A previsão indica uma mínima de 25ºC nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima pode atingir 38ºC no período da tarde.



Pela manhã, o céu deve permanecer com muitas nuvens, trazendo sensação de abafamento devido ao calor. À tarde e à noite, o tempo segue com muitas nuvens, mas há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, características comuns desta época do ano na região.



Os moradores devem ficar atentos às mudanças no tempo, especialmente em relação às trovoadas, que podem trazer ventos fortes e precipitações localizadas. É recomendável que quem planeja atividades ao ar livre fique de olho na previsão atualizada ao longo do dia.