09 de Novembro de 2025 • 13:58

Clima

Aquidauana terá domingo de tempo firme e temperaturas entre 16°C e 34°C

A manhã deve começar com temperaturas amenas, mas o calor aumenta ao longo do dia, principalmente no período da tarde

Da redação

Publicado em 09/11/2025 às 07:10

Atualizado em 09/11/2025 às 08:00

Arquivo/ O Pantaneiro

O domingo (9) será de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva em Aquidauana, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 16°C, e a máxima pode chegar a 34°C, indicando um dia de tempo firme e variação térmica acentuada.

De acordo com o Inmet, a manhã deve começar com temperaturas amenas, mas o calor aumenta ao longo do dia, principalmente no período da tarde.

O órgão recomenda que a população mantenha-se hidratada e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade, especialmente entre 10h e 16h.

Polícia

PRF apreende R$ 200 mil em dinheiro durante fiscalização na BR-262 em Corumbá

Valor estava escondido em um pacote no interior de um ônibus interestadual

Educação

Miranda abre processo seletivo para professores da rede municipal em 2026

Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet

