Aquidauana terá domingo de tempo firme e temperaturas entre 16°C e 34°C

O domingo (9) será de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva em Aquidauana, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 16°C, e a máxima pode chegar a 34°C, indicando um dia de tempo firme e variação térmica acentuada.



De acordo com o Inmet, a manhã deve começar com temperaturas amenas, mas o calor aumenta ao longo do dia, principalmente no período da tarde.



O órgão recomenda que a população mantenha-se hidratada e evite exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade, especialmente entre 10h e 16h.

