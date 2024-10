Aquidauana terá domingo nublado e calor de até 39ºC

Clima nublado em Aquidauana / Rhobson Lima, O Pantaneiro

A previsão do tempo para este domingo (13) em Aquidauana indica um dia de muito calor e céu encoberto por nuvens. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima esperada é de 23ºC, enquanto a máxima pode alcançar 39ºC, mantendo o padrão de calor intenso que tem marcado os últimos dias na cidade.



Apesar da alta temperatura, não há previsão de chuva ao longo do dia. As nuvens, que devem permanecer no céu durante todo o domingo, podem proporcionar algum alívio temporário ao forte calor, mas a umidade do ar continuará baixa, reforçando a necessidade de cuidados como hidratação constante e proteção contra o sol.



O calor intenso e a ausência de chuva continuam sendo características predominantes do clima na região neste período do ano. As autoridades recomendam atenção redobrada, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde, que podem ser mais vulneráveis a essas condições climáticas.