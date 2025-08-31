Aquidauana terá domingo quente e seco com máxima de 37ºC

Rhobson Tavares/ O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou a previsão do tempo para Aquidauana neste domingo (31). As temperaturas devem variar entre mínima de 22°C e máxima de 37°C.



O céu deve permanecer com poucas nuvens e não há previsão de chuva para o município. A umidade relativa do ar ficará entre 60% e 30% ao longo do dia.

