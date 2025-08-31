Acessibilidade

31 de Agosto de 2025 • 07:41

Clima

Aquidauana terá domingo quente e seco com máxima de 37ºC

A umidade relativa do ar ficará entre 60% e 30% ao longo do dia

Da redação

Publicado em 31/08/2025 às 07:10

Rhobson Tavares/ O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou a previsão do tempo para Aquidauana neste domingo (31). As temperaturas devem variar entre mínima de 22°C e máxima de 37°C.

O céu deve permanecer com poucas nuvens e não há previsão de chuva para o município. A umidade relativa do ar ficará entre 60% e 30% ao longo do dia.

