Aquidauana terá Feira Ecológica neste sábado

Arquivo/ O Pantaneiro

No este sábado (27), Aquidauana sediará a Feira Ecológica, evento que integra a programação do projeto Conexão Ecológica – Edição Lagoa Comprida. A atividade reunirá atrações culturais, educativas e ambientais ao longo do dia.



A programação inclui a Feira Ecológica, das 10h às 20h, a visita ao viveiro, das 7h às 13h, e a trilha ecológica, marcada para as 10h, com participação do Grêmio Estudantil do CEJAR, IFMS e da Escola Estadual Salústio Areias. Haverá ainda atividade de Barras de Access com Kelly Aquino.



Um dos destaques será o show de Yuki Fontalva, que promete animar o público durante o evento.



A organização orienta os participantes a levarem suas próprias garrafas, já que não haverá copos plásticos no local, reforçando a proposta sustentável da iniciativa.



O evento conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, e Meio Ambiente, além de parceiros como o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Simasul Siderurgia, Instituto Viva!, entre outros.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!