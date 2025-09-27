Acessibilidade

27 de Setembro de 2025 • 12:34

Buscar

Últimas notícias
X
Lagoa

Aquidauana terá Feira Ecológica neste sábado

Um dos destaques será o show de Yuki Fontalva, que promete animar o público durante o evento

Da redação

Publicado em 27/09/2025 às 08:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo/ O Pantaneiro

No este sábado (27), Aquidauana sediará a Feira Ecológica, evento que integra a programação do projeto Conexão Ecológica – Edição Lagoa Comprida. A atividade reunirá atrações culturais, educativas e ambientais ao longo do dia.

A programação inclui a Feira Ecológica, das 10h às 20h, a visita ao viveiro, das 7h às 13h, e a trilha ecológica, marcada para as 10h, com participação do Grêmio Estudantil do CEJAR, IFMS e da Escola Estadual Salústio Areias. Haverá ainda atividade de Barras de Access com Kelly Aquino.

Um dos destaques será o show de Yuki Fontalva, que promete animar o público durante o evento.

A organização orienta os participantes a levarem suas próprias garrafas, já que não haverá copos plásticos no local, reforçando a proposta sustentável da iniciativa.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, e Meio Ambiente, além de parceiros como o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Simasul Siderurgia, Instituto Viva!, entre outros.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Sábado terá calor intenso de 41ºC em Aquidauana

• Incêndio destrói residência na tarde de hoje em Aquidauana

• Escola indígena de Aquidauana celebra 26 anos

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Embaixada da China autoriza exame necroscópico no arquiteto morto em acidente aéreo

Aquidauana

Corpos de cineastas, piloto e arquiteto mortos em acidente aéreo são levados à Capital

Reforço

Aquidauana empossa 18 servidores aprovados em concurso público

Casal é detido após ocorrência de violência doméstica em Aquidauana

Duas mulheres ficam feridas em acidente entre moto e carro em Aquidauana

Semana encerra com 34 vagas de emprego em Aquidauana e região

Ocorrência

Casal é detido após ocorrência de violência doméstica em Aquidauana

Publicidade

Bairro Santa Terezinha

Duas mulheres ficam feridas em acidente entre moto e carro em Aquidauana

ÚLTIMAS

Resolução

Secretaria de Educação cria programa para incentivar alunos a serem docentes

A iniciativa vai permitir que acadêmicos de Letras, Matemática e Pedagogia realizem estágio supervisionado em escolas públicas

Orgulho

Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica

Representando com muito talento e sensibilidade a etnia Terena, Mariah expressou em seu desenho o cuidado dos povos indígenas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo