Aquidauana terá feriado com temperaturas elevadas e tempo firme

Rio Aquidauana em Piraputanga / O Pantaneiro, Arquivo

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana neste feriado de quinta-feira (20) indica mínima de 17°C e máxima de 37°C. O céu deve permanecer com poucas nuvens ao longo do dia.



Diferente do registrado na última semana, não há indicação de chuva para o município, segundo o boletim meteorológico.

