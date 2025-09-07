Aquidauana terá feriado de 7 de setembro com calor e baixa umidade

Arquivo/ O Pantaneiro

Neste domingo (7), feriado da Independência do Brasil, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana indica mínima de 15°C e máxima de 38°C. O céu deve permanecer com poucas nuvens e não há chance de chuva.



A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 90%, com os índices mais baixos previstos para o período da tarde.



A orientação é manter a hidratação, usar protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.



