07 de Setembro de 2025 • 11:20

Clima

Aquidauana terá feriado de 7 de setembro com calor e baixa umidade

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 90%

Da redação

Publicado em 07/09/2025 às 07:10

Atualizado em 07/09/2025 às 07:34

Arquivo/ O Pantaneiro

Neste domingo (7), feriado da Independência do Brasil, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana indica mínima de 15°C e máxima de 38°C. O céu deve permanecer com poucas nuvens e não há chance de chuva.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 90%, com os índices mais baixos previstos para o período da tarde.

A orientação é manter a hidratação, usar protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.

ÚLTIMAS

Economia

Lotofácil da Independência sorteia prêmio recorde de R$ 220 milhões

Sorteio será realizado a partir das 20h; prêmio não acumula

Trânsito

Motociclista morre após acidente que deixou filha ferida em Jardim

A criança sofreu fratura no braço, recebeu atendimento médico e permanece fora de perigo

