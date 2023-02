Aquidauana terá fim de semana de calor e pancadas de chuva

Chuva em Aquidauana / O Pantaneiro

A previsão indica que o sábado (18) será marcado por pancadas de chuva, com temperatura de até 30°C.

O fim de semana segue com chuva e muito calor, em Aquidauana.

A umidade relativa do ar sofre variações entre 50 e 100%. Durante a noite, a temperatura permanece em 19°C.

No domingo (19), chove a qualquer hora do dia. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima atinge 30°C.

A mínima será de 17°C.