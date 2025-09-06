Acessibilidade

06 de Setembro de 2025 • 08:34

Aquidauana terá fim de semana de tempo seco e manhãs frias

As manhãs devem ser mais frias, com temperaturas mínimas entre 12°C e 14°C, enquanto à tarde os termômetros podem subir, chegando a 34°C

Redação

Publicado em 06/09/2025 às 07:22

O Pantaneiro

A previsão do tempo para este fim de semana em Aquidauana indica tempo firme, com sol predominante e variação de nuvens.

A condição é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o clima seco na maioria do Estado.

Com esse cenário, a umidade relativa do ar pode variar entre 15% e 35%, o que exige atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, já que os índices são considerados críticos.

As manhãs devem ser mais frias, com temperaturas mínimas entre 12°C e 14°C, enquanto à tarde os termômetros podem subir, chegando a 34°C. Essa amplitude térmica será mais sentida no Pantanal, onde Aquidauana está localizada.

Além disso, os ventos devem soprar de moderados a fortes, com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas ainda mais intensas em alguns momentos do domingo.

