Aquidauana terá fim de semana de tempo seco e manhãs frias

As manhãs devem ser mais frias, com temperaturas mínimas entre 12°C e 14°C, enquanto à tarde os termômetros podem subir, chegando a 34°C
O Pantaneiro
A previsão do tempo para este fim de semana em Aquidauana indica tempo firme, com sol predominante e variação de nuvens.
A condição é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o clima seco na maioria do Estado.
Com esse cenário, a umidade relativa do ar pode variar entre 15% e 35%, o que exige atenção redobrada à hidratação e aos cuidados com a saúde, já que os índices são considerados críticos.
As manhãs devem ser mais frias, com temperaturas mínimas entre 12°C e 14°C, enquanto à tarde os termômetros podem subir, chegando a 34°C. Essa amplitude térmica será mais sentida no Pantanal, onde Aquidauana está localizada.
Além disso, os ventos devem soprar de moderados a fortes, com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas ainda mais intensas em alguns momentos do domingo.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Casa do Trabalhador
São 16 oportunidades de trabalho nesta quinta-feira
Social
Setembro inicia com a lei que instituiu a Semana de Incentivo à Adoção Tardia
Saúde
A iniciativa faz parte de um programa do Governo do Estado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS