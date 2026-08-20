Aquidauana terá inauguração da nova estrutura do Laboratório Municipal

Laboratório Municipal passou por obras de reforma e ampliação / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana entrega, na próxima terça-feira (25), a reforma e ampliação do Laboratório Municipal Fernando Luiz Alves Ribeiro (Tico Ribeiro). A inauguração será às 09h, na Rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Cidade Nova, e integra a programação dos 134 anos do município, que segue ao longo de todo o mês.

Com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, a obra foi executada para ampliar a estrutura e melhorar as condições de atendimento aos usuários e de trabalho para os profissionais. Do total, cerca de R$ 700 mil são recursos próprios da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, e R$ 300 mil foram viabilizados pelo governo federal, através do Fundo Nacional de Saúde, a partir de emenda parlamentar da então deputada federal Rose Modesto (União Brasil).

A intervenção contempla aproximadamente 222 metros quadrados de área construída, com reforma completa do prédio e ampliação dos ambientes. Entre as principais mudanças está a construção de uma nova recepção, planejada para oferecer mais conforto à população durante a espera pelo atendimento.

A melhoria também busca resolver uma dificuldade enfrentada anteriormente pelos usuários, que, muitas vezes, aguardavam atendimento em áreas expostas ao sol e à chuva.

A obra foi planejada diante do aumento da procura pelos serviços laboratoriais e da necessidade de substituir uma estrutura que já não atendia plenamente à demanda de pacientes e profissionais. Com os novos espaços, a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições para a realização dos serviços.

